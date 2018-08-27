اكد قائد حرس الثورة الإسلامية الايرانية ان العدو بات اليوم يتجنب بشدة من أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لأنه يعرف جيدا انها ستنتهي لغير صالحه.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللواء محمد علي جعفري وفي كلمة له صباح اليوم في مدينة مشهد اثناء مراسم تقديم القائد الجديد للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، أشار الى التقدم الكبير الذي أحرزته القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، مضيفا ان القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم باعتبارها عنصرا قويا وقوة رادعة بكل معنى الكلمة، تقوم بتأدية مهامها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز بكل قوة واقتدار، مضيفا بالقول ان قدرات هذه القوة من حيث التكنولوجيا والتكتيكات والاستراتيجيات الحديثة والتي تتناسب مع تقدم التقنيات، قد وصلت الى اعلى المستويات.

وأشار قائد حرس الثورة الإسلامية الى اننا نرى في الوقت الراهن وحدة جميع أعداء الثورة الإسلامية مع بعضهم البعض ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وهذا امر طبيعي ولكن هؤلاء اليوم باتوا يركزون من جهة على القضايا الاقتصادية والحظر والضغوط الاقتصادية، ومن جهة أخرى على الحرب النفسية والحرب الإعلامية، بهدف رسم صورة فاشلة وغير فعالة عن الثورة الإسلامية.

وقال قائد حرس الثورة الإسلامية ينبغي علينا ان نحول إجراءات العدو الى فرصة مثل ما فعلنا خلال 8 أعوام من الدفاع المقدس حيث حولنا الاحداث الى فرصة ثمينة رغم جميع الصعاب.

وتطرق قائد حرس الثورة الإسلامية الى تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة الالتفات الى الاقتصاد المقاوم لإفشال الضغوط الاقتصادية على البلاد، قائلا: في الاقتصاد المقاوم ينبغي ان يكون الالتفات الى الداخل لكن للأسف لا زلنا نرى ان البعض لم يؤمن بهذه القضية المهمة وينظرون للخارج.

وصرح قائد حرس الثورة الإسلامية ان العدو اليوم يركز على خلق اليأس وسلب الأمل من المجتمع الإيراني وبناء على هذا فان عناصر حرس الثورة هم امام دور مهم في هذه الفترة المهمة والاختبار الإلهي.

المصدر: وكالة تسنيم