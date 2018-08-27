اكد المتحدث باسم الجيش الايراني العميد شاهين تقي خاني بان الطائرة المقاتلة “اف 5” التابعة للقوة الجوية للجيش لم تسقط بل هبطت بصعوبة في مطار دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح امس الاحد.

وقال العميد تقي خاني حول الحادث، انه وبعد الحادث (الخلل الفني) الذي تعرضت له الطائرة “اف 5” حين التحليق التدريبي يوم امس مثلما جاء في خبر الموقع الاعلامي للجيش، فقد تمكن احد طياريها من الهبوط بها الى الارض بمهارة وبادنى مستوى ممكن من الاضرار حيث توقفت في جانب المدرج.

واضاف مساعد قائد الجيش للشؤون الثقافية والعلاقات العامة، ان هذه الطائرة التدريبية كان لها في الحقيقة هبوط صعب ولحق الضرر باطاراتها.

واشار الى ان بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي قد تسرعت في نقل الخبر اذ ذكرت خطأ بان الطائرة المقاتلة “اف 5” قد سقطت لكن الحقيقة هي انها لم تسقط بل كان لها هبوط صعب، داعيا وسائل الاعلام لتوخي الدقة في نقل الاخبار خاصة مثل هذه الاخبار وعدم التضحية بصحة المعلومة من اجل السرعة بلا دقة.

المصدر: وكالة فارس