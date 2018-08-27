دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاثنين البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته الاثنين المقبل على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، بموجب ما ينص عليه الدستور العراقي.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها “وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لأحكام الدستور أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 القاضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا”.

وأضاف البيان “أجرى الرئيس حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة”.

وتوجه معصوم بالشكر “للشعب العراقي وجميع القوى السياسية التي أسهمت في إنجاح العملية الديمقراطية رغم التحديات التي تواجه البلد”.

المصدر: سبوتنيك