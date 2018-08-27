استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في “بيت الوسط”، وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. بعد اللقاء، قالت موشيكيوابو: “من دواعي سروري أن أزور لبنان، وقد أتيت للقاء القيادات العليا في البلاد، كجزء من ترشحي لمنصب أمينة عامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية، ويشرفني جدا الاستقبال الذي حظيت به، ليس فقط من قبل القيادات، ولكن أيضا من الشعب اللبناني”.

وأضافت: “أنا مرشحة من أفريقيا، وكان من المهم بالنسبة إلي، قبل انعقاد القمة في تشرين الأول المقبل في أرمينيا، والتي ستنتخب أمينا عاما للمنظمة، أن آتي إلى لبنان، هذا البلد الذي يمثل الفرنكوفونية في هذا الجزء من العالم، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا وتاريخيا بالعالم الفرنكوفوني. ونحن كأفارقة نعتبر اللبنانيين إخوانا لنا، فهم موجودون تقريبا في كل مكان في أفريقيا، وبالتالي فإنه بعيدا عن إطار الدولة، هناك أيضا روابط اجتماعية وأخوية دفعتني للقيام بهذه الزيارة. لقد التقيت للتو رئيس الوزراء اللبناني، وصباحا التقيت رئيس مجلس النواب، وسأزور كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وأنا أقدر كثيرا حسن الاستقبال الذي وجدته هنا في بيروت”.

وختمت: “أقدم نفسي كمرشحة للأمانة العامة للفرنكوفونية بهدف تنشيط هذه المنظمة، فنحن مؤسسة كبيرة لديها تنوع غني جدا، وأنا أطمح الى رفع منظمتنا إلى مصاف البحث في القضايا الدولية، وأن تكون أيضا أكثر حضوار إلى جانب الدول الأعضاء والحكومات، وهذا أحد أسباب زيارتي للدول الفرنكوفونية قبل القمة، وليس لدي أي شك في دعم لبنان لترشحي، وأعد بالعودة إلى هذا البلد الجميل والعمل أكثر في التفاصيل، والاستماع إلى توقعات لبنان بخصوص منظمتنا المشتركة”.

سفير الدانمارك

ثم استقبل الحريري السفير الدانماركي زفند ويفر في زيارة وداعية.

المصدر: الوكالة الوطنية