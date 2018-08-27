أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مهنئا بعيد الأمن العام ال73، وقال”بعد مرور ثلاثة وسبعين عاما على تأسيسها، تأتي هذه الذكرى لتؤكد أهمية مديرية الأمن العام في سلم الأولويات الوطنية التي تحفظ هيبة الدولة، واحترام القوانين الراعية فيها، خصوصا بعدما تعزز هذا الدور ليشمل في عهدكم رعاية التصالح والوفاق الداخلي الذي يشكل مدماكا أساسيا في مواجهة الأخطار المحيطة بنا، في ظل أشرس الحروب وأدهاها على المصير”.

وتابع”لقد كان لهذه المؤسسة الأمنية البارزة، دور كبير، تجاوز الحدود في أزمات متعددة، عندما إستطعتم، بحكمتكم وصبركم الطويل، إنقاذ مختطفي أعزاز اللبنانيين من أيدي المتطرفين الإرهابيين، وأسهمتم بشكل ملفت في تحرير راهبات معلولا، وما زلتم تواصلون العمل على إطلاق الرهائن المتبقين لدى داعش، بعد التمكن من تحرير الأسرى العسكريين لدى النصرة والبحث عن مصير المطرانين السوريين الذي بقي مجهولا حتى الساعة”.

وتابع الخازن “أخذ الله بيدكم، لما فيه خدمة لبنان وأبنائه ومصيره الدقيق في هذه المرحلة الحرجة من التحولات القائمة في المنطقة، وأنتهز هذه الفرصة لأكرر إمتناني العميق لمؤاساتنا بفقيدنا الغالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام