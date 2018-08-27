الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعو الأوروبيين لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنهم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2018 - 13:54
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الامين العام لحزب الله في عيد التحرير الثاني : بعد التحريرين الاول والثاني لا مكان في لبنان لمحتل ولا مستقبل لغاز
السيد نصرالله: ما كان للتحرير الثاني أن يتحقق لولا انتصارات الجيش السوري وحلفائه في كل المنطقة المحيطة بلبنان
السيد نصرالله: للأسف البعض ممن راهن على داعش والنصرة هي تكفرهم وتستبيح دماءهم
السيد نصرالله: أؤكد لكم أنه إذا أردنا المشاركة في أي عملية كبرى في سوريا سنجد أن شبابنا يندفعون إلى هذه الساحات
السيد نصرالله: قوتنا في هذه الأجيال من شبابنا الصادقين المخلصين الذين يؤمنون بأن كرامة شعبهم تستحق منهم كل هذه التضحية
السيد نصرالله: ما جرى في جنوب سوريا عبرة جديدة لكل الناس عن تخلي أميركا عن أدواتها وأميركا لا يوجد لديها قيم
السيد نصرالله: الأحزاب الكردية في منطقة شرق الفرات اتخذت قراراً صحيحاً بالتفاوض مع الدولة السورية
السيد نصرالله: يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية الوضع في البلد لكننا أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة
السيد نصرالله: العلاقة بين حزب الله والرئيس عون كانت وما زالت قائمة على الإحترام المتبادل ولا أحد يملي سياسته على الآخر
السيد نصرالله: لا ينبغي طرح عقد جديدة في تشكيل الحكومة كالعلاقات مع سوريا وهذا الموضوع نناقشه في الحكومة بعد التشكيل
السيد نصرالله: المخابرات الأوروبية تسعى لفتح علاقات مع الأجهزة السورية والتنسيق اللبناني الأمني مع دمشق هو لأجل لبنان
السيد نصرالله: لا نعترف بالمحكمة الدولية ونقول لمن يراهن عليها لا تلعبوا بالنار ونقطة على أول السطر
السيد نصرالله: اتفقنا مع الرئيس بري على أن نعطي الأولوية لمنطقة البقاع وأقول لأهلنا بالبقاع إن الإنماء يحتاج إلى تعاون
السيد نصرالله: على مستوى حزب الله سنطور هيكليتنا وقدرتنا على متابعة الإنماء في البقاع من خلال مسؤولينا وكوادرنا
السيد نصرالله: أعداؤنا مقتنعون أن الحرب مع حزب الله غير مجدية وصعبة والحل يكون بإسقاطه في بيئته ومحاصرته مالياً
السيد نصرالله: الحفاظ على التحالف بين حزب الله وحركة أمل وكل القوى التي تؤمن بالمقاومة هو أهم رد على عقوبات اميركا
السيد نصرالله: مسؤولية الحفاظ على هذه الساحة هي مسؤوليتكم وعليكم أن تحفظوها بالاحتضان وأنتم الذين قدمتم أبناءكم شهداء
الرئيس السوري مستقبلا وزير الدفاع الايراني: نهج أميركا وأدواتها في المنطقة يؤكد صوابية سياسة محور مكافحة الارهاب
العميد حاتمي: إيران ستواصل دعم سوريا مهما بلغت التهديدات والضغوط التي تمارسها بعض الدول الداعمة للإرهاب
وزير الدفاع السوري بعد لقائه نظيره الايراني: إنتصرنا على الارهاب بدعم وتعاون محور المقاومة
وزير الدفاع السوري: طهران ستشارك في اعادة بناء القوات المسلحة السورية والصناعات العسكرية
الرئيس الفرنسي: فرنسا مستعدة لشن ضربات جديدة على سوريا في حال تم استخدام السلاح الكيميائي
المرصد المعارض: مفاوضات بين الجانب التركي و"هيئة تحرير الشام" حول خيارين اما حل نفسها او تحمل عبء عملية عسكرية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يحذر الولايات المتحدة من مغبة اتخاذ أي خطوات طائشة في سوريا
إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف إعادة فرض العقوبات الاميركية عليها
تحقيق للأمم المتحدة يطلب ملاحقة قائد الجيش البورمي قضائيا بتهمة "الإبادة الجماعية"
الرئيس اللبناني يجدد التأكيد على موقف لبنان المتمسك بعودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في بلادهم
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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعو الأوروبيين لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنهم (سبوتنيك)
منذ 43 mins
27 August، 2018
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