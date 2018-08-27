قوى الامن الداخلي: ضبط 1023 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2018 - 09:45
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حزب الله يحيى الذكرى الأولى لعيد التحرير الثاني في ملعب التضامن في مدينة الهرمل برعاية الأمين العام السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصرالله: هذه المناسبة هي عيد آخر للتحرير والنصر صنعته المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة
السيد نصرالله: انطلاقاً من التحرير الثاني والتحرير الأول وبناء على هذه المعادلة لا مكان في لبنان لمحتل ولا مستقبل لغاز
السيد نصرالله: لو أن إمارة داعش تمددت إلى بعلبك والهرمل وإلى بقية لبنان ماذا كان يمكن أن يكون الحال في كل هذه المناطق؟
السيد نصرالله: للأسف البعض ممن راهن على داعش والنصرة هي تكفرهم وتستبيح دماءهم
السيد نصرالله: ما كان للتحرير الثاني أن يتحقق لولا انتصارات الجيش السوري وحلفائه في كل المنطقة المحيطة بلبنان
السيد نصرالله: كل أهل منطقة البقاع حتى الذين أحزابهم كانت في موقع آخر ومعهم المقاومة اتخذوا قرار المواجهة
السيد نصرالله: الكثير من قواعد الأحزاب التي كانت تناصبنا العداء في معركة التحرير الثاني كانت تؤيد هذه المعركة
السيد نصرالله: أؤكد لكم أنه إذا أردنا المشاركة في أي عملية كبرى في سوريا سنجد أن شبابنا يندفعون إلى هذه الساحات
السيد نصرالله: قوتنا في هذه الأجيال من شبابنا الصادقين المخلصين الذين يؤمنون بأن كرامة شعبهم تستحق منهم كل هذه التضحية
السيد نصرالله: بالرغم من ارتباك الحكومة والقرار الرسمي آنذاك الجيش أثبت في كل المواجهات الدفاعية بطولة وقدّم الشهداء
السيد نصرالله: يا شعوب المنطقة أميركا لا تفكر بمصالحكم ولكل الذين يرهنون مصيرهم بأميركا عليهم أن يتعظو من التاريخ
السيد نصرالله: ما جرى في جنوب سوريا عبرة جديدة لكل الناس عن تخلي أميركا عن أدواتها وأميركا لا يوجد لديها قيم
السيد نصرالله: الأحزاب الكردية في منطقة شرق الفرات اتخذت قراراً صحيحاً بالتفاوض مع الدولة السورية
السيد نصرالله: يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية الوضع في البلد لكننا أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة
السيد نصرالله: العلاقة بين حزب الله والرئيس عون كانت وما زالت قائمة على الإحترام المتبادل ولا أحد يملي سياسته على الآخر
السيد نصرالله: لا ينبغي طرح عقد جديدة في تشكيل الحكومة كالعلاقات مع سوريا وهذا الموضوع نناقشه في الحكومة بعد التشكيل
السيد نصرالله: المخابرات الأوروبية تسعى لفتح علاقات مع الأجهزة السورية والتنسيق اللبناني الأمني مع دمشق هو لأجل لبنان
السيد نصرالله: لا نعترف بالمحكمة الدولية ونقول لمن يراهن عليها لا تلعبوا بالنار ونقطة على أول السطر
السيد نصرالله: اتفقنا مع الرئيس بري على أن نعطي الأولوية لمنطقة البقاع وأقول لأهلنا بالبقاع إن الإنماء يحتاج إلى تعاون
السيد نصرالله: على مستوى حزب الله سنطور هيكليتنا وقدرتنا على متابعة الإنماء في البقاع من خلال مسؤولينا وكوادرنا
السيد نصرالله: أعداؤنا مقتنعون أن الحرب مع حزب الله غير مجدية وصعبة والحل يكون بإسقاطه في بيئته ومحاصرته مالياً
السيد نصرالله: الحفاظ على التحالف بين حزب الله وحركة أمل وكل القوى التي تؤمن بالمقاومة هو أهم رد على عقوبات اميركا
السيد نصرالله: مسؤولية الحفاظ على هذه الساحة هي مسؤوليتكم وعليكم أن تحفظوها بالاحتضان وأنتم الذين قدمتم أبناءكم شهداء
السيد نصرالله: لا تسمحوا لأحد أن يأخذكم الى أدبيات جاهلية والى ما يؤدي الى أي تشكيك بهذه الساحة التي صنعت المعجزات
الرئيس السوري مستقبلا وزير الدفاع الايراني: نهج أميركا وأدواتها في المنطقة يؤكد صوابية سياسة محور مكافحة الارهاب
العميد حاتمي: إيران ستواصل دعم سوريا مهما بلغت التهديدات والضغوط التي تمارسها بعض الدول الداعمة للإرهاب
وزير الدفاع السوري بعد لقائه نظيره الايراني: إنتصرنا على الارهاب بدعم وتعاون محور المقاومة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يحذر الولايات المتحدة من مغبة اتخاذ أي خطوات طائشة في سوريا
وسائل إعلام أميركية: 4 قتلى و11 جريحاً جراء إطلاق نار عشوائي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا ومقتل "مشتبه به"
إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف إعادة فرض العقوبات الاميركية عليها
قوى الامن الداخلي: ضبط 1023 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 32 mins
27 August، 2018
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