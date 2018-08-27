أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ ستفرج “لدواع إنسانية” عن سائح ياباني تحتجزه منذ فترة قصيرة، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لعقد قمة يابانية-كورية شمالية.

وقالت الوكالة إن “تومويوكي سوغيموو الذي زار أخيرا جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية بصفة سائح، تم وضعه تحت مراقبة الهيئة ذات الصلاحية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها بحق قانون جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية” الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ولم يعرف الكثير عن الصحافي الياباني، لكن وسائل اعلام في بلاده أشارت إلى أنه مصور فيديو سافر الى كوريا الشمالية في رحلة نظمتها مؤسسة اجنبية.

ومن المحتمل أن يكون اعتقل خلال تصويره فيديو عن منشأة عسكرية في مرفأ نامبو في غرب البلاد، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية نقلا عن مسؤولين يابانيين لم تسمهم.

ولم يعرف أيضا ما اذا كانت بيونغ يانغ وجهت الى السائح الياباني اتهاما رسميا ولا متى سيتم تحديدا اطلاق سراحه.

وفي طوكيو رفضت الخارجية اليابانية الادلاء بأي تعليق بشأن هذه المساأة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية