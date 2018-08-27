عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار

– معركة إدلب: أيلول موعد حاسم

– ديوان ابن سلمان: نقل المعركة الى لبنان

– «الحمرا» تفوز بآلات الكشف في المطار بفارق 16 مليون دولار

‫- الـ optique والعدسات اللاصقة: فوضى «عَ مدّ النظر»!

* البناء

– الأسد يؤكد صحة موقف محور مكافحة الإرهاب… والجيش السوري يواصل الحشد نحو إدلب

– موسكو تحذّر من «كيماوي مفبرك» لضرب سورية… ومحور المقاومة للمواجهة

– السيد نصرالله يحذّر من حريق كبير من بوابة المحكمة: لا تلعبوا بالنار… نقطة ع السطر

* الجمهورية

– السيد نصر الله: الوقت يضيق ويجب الإسراع

– البابا يطلب المغفرة للكهنة

– لا رئيس قوي ولا حكومة عهد

– رسالة جنبلاط: تطوير “الطائف” قبل أن يطير!

– الحكومة.. على الرصيف الإيراني

– “الأمن العام” في عيده الـ72 يتطلع إلى مزيد من الإنجازات

* اللواء

– التأليف “المتعثر” بين نارين: المحكمة والتلاعب بالأسعار

– الحريري عاد إلى بيروت.. ونفي روسي للإنتشار في لبنان

– عباس إبراهيم لـ”اللواء”: الأمن العام المعبر الإجباري لإعادة النازحين إلى سوريا

– النظام لـ«تحرير إدلب بالقوة».. وطهران تنتزع إتفاقا بشأن إعادة الإعمار

– موسكو تحذّر واشنطن من «خطوات طائشة» في سوريا

* الديار

– السيد نصرالله للمراهنين على ربط التأليف بقرار المحكمة الدولية : لا تلعبوا بالنار

– لنفعّل الحوار الهادئ بتشكيل الحكومة ولنترك العلاقة مع سوريا للبيان الوزاري

* المستقبل

– نظام الأسد يتوعد إدلب وأنقرة تخشى “قنبلة اللاجئين”

– “فتح” تبلغ القاهرة رفضها اتفاق التهدئة

– البصرة “تحتضر”

– الجزائر: انتقادات حادة للحكومة بعد انتشار الكوليرا

اسرار الصحف اللبنانية

* النهار‎

– يلاحظ باستمرار غياب وزير رئاسة الجمهورية عن تمثيل الرئاسة في مناسبات رسمية والاستعاضة عنه بآخرين‎.

– يترجم الانقسام السياسي اللبناني تجاه السعودية بتوجيه التهم للمملكة من جهة، وتكريم سفيرها في بيروت من جهة ‏ثانية‎.

‎- علّق وزير على كلام رئيس الاتحاد السويسري بأن لبلاده ولبنان قواسم مشتركة قائلاً “كان يا ما كان‎”.

* البناء‎

– أقرّت شخصية سياسية لبنانية ضمناً وبعد طول مكابرة، بأنّ ضمان أمن وحماية المكوّنات الشعبية على اختلاف ‏أنواعها في سورية، من التنظيمات الإرهابية هو في كنف الدولة السورية ومن خلال الانخراط في الجيش السوري، ‏بعدما كانت تلك الشخصية نفسها، تحرّض على الجيش المذكور وترفض أيّ تعاون معه في مواجهة العصابات ‏المسلحة‎.

– قالت مصادر عراقية على صلة بمفاوضات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وتسمية رئيس الحكومة إن خلط الأوراق الذي ‏تعرفه الكتل النيابية من انسحابات وتبديل في الخيارات خلق واقعاً جديداً. فالثابت حتى الآن هما كتل الأكراد وثنائي ‏الفتح ودولة القانون. والباقي كله عرضة للفك والتركيب. فكتلة النصر التي يترأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي ‏صارت من عشرين نائباً والكتلة الوطنية التي يترأسها إياد علاوي صارت من عشرة نواب. ورأت المصادر أن ‏تغييرات في كتلة المحور الوطني التي تمثّل تجمّع نواب الوسط سترسم الصورة النهائية للأحجام‎.‎

* الجمهورية‎

– تحاول مراجع روحية الدخول على خط الخلاف المتجدّد بين حزب وتيار من دون أن تلقى جواباً إيجابياً من أحد‎.

– أُعطيت كلمة سر لوزراء ونواب في تيار سياسي بارز للقيام بهجمة مركزة على مواقع التواصل الإجتماعي ضد ‏قياديّين في حزب حليف‎.

– لاحظت أوساط سياسية أن هناك إيعازاً لقطبين بارزين بالوقوف إلى جانب مرجعية في إستحقاق هام في مواجهة فريق ‏آخر يحاول الإستئثار بكل شيء‎.‎

* اللواء‎

– لم تتواتر معلومات من دولة كبرى عن الموقف الحقيقي من مسار التأليف الحكومي‎.

– قيادي حزبي، عاد مؤخرا من عاصمة قريبة، بانطباعات متشائمة إزاء الموقف من قطب لبناني‎.

– يلقي أحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، اخفاق سائر مبادرات الحلحلة إلى طرف حليف لفريقه؟

* المستقبل‎

– يقال إنّ عدداً كبيراً من الأعراس قد أُلغيت بعدما كانت مقرّرة خلال هذا الصيف نتيجة الأزمة التي عصفت بقروض ‏الإسكان التي تقدّم بها مئات الشباب لشراء شقق‎.

المصدر: صحف