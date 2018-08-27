عناوين الصحف اللبنانية
* الأخبار
– معركة إدلب: أيلول موعد حاسم
– ديوان ابن سلمان: نقل المعركة الى لبنان
– «الحمرا» تفوز بآلات الكشف في المطار بفارق 16 مليون دولار
- الـ optique والعدسات اللاصقة: فوضى «عَ مدّ النظر»!
* البناء
– الأسد يؤكد صحة موقف محور مكافحة الإرهاب… والجيش السوري يواصل الحشد نحو إدلب
– موسكو تحذّر من «كيماوي مفبرك» لضرب سورية… ومحور المقاومة للمواجهة
– السيد نصرالله يحذّر من حريق كبير من بوابة المحكمة: لا تلعبوا بالنار… نقطة ع السطر
* الجمهورية
– السيد نصر الله: الوقت يضيق ويجب الإسراع
– البابا يطلب المغفرة للكهنة
– لا رئيس قوي ولا حكومة عهد
– رسالة جنبلاط: تطوير “الطائف” قبل أن يطير!
– الحكومة.. على الرصيف الإيراني
– “الأمن العام” في عيده الـ72 يتطلع إلى مزيد من الإنجازات
* اللواء
– التأليف “المتعثر” بين نارين: المحكمة والتلاعب بالأسعار
– الحريري عاد إلى بيروت.. ونفي روسي للإنتشار في لبنان
– عباس إبراهيم لـ”اللواء”: الأمن العام المعبر الإجباري لإعادة النازحين إلى سوريا
– النظام لـ«تحرير إدلب بالقوة».. وطهران تنتزع إتفاقا بشأن إعادة الإعمار
– موسكو تحذّر واشنطن من «خطوات طائشة» في سوريا
* الديار
– السيد نصرالله للمراهنين على ربط التأليف بقرار المحكمة الدولية : لا تلعبوا بالنار
– لنفعّل الحوار الهادئ بتشكيل الحكومة ولنترك العلاقة مع سوريا للبيان الوزاري
* المستقبل
– نظام الأسد يتوعد إدلب وأنقرة تخشى “قنبلة اللاجئين”
– “فتح” تبلغ القاهرة رفضها اتفاق التهدئة
– البصرة “تحتضر”
– الجزائر: انتقادات حادة للحكومة بعد انتشار الكوليرا
اسرار الصحف اللبنانية
* النهار
– يلاحظ باستمرار غياب وزير رئاسة الجمهورية عن تمثيل الرئاسة في مناسبات رسمية والاستعاضة عنه بآخرين.
– يترجم الانقسام السياسي اللبناني تجاه السعودية بتوجيه التهم للمملكة من جهة، وتكريم سفيرها في بيروت من جهة ثانية.
- علّق وزير على كلام رئيس الاتحاد السويسري بأن لبلاده ولبنان قواسم مشتركة قائلاً “كان يا ما كان”.
* البناء
– أقرّت شخصية سياسية لبنانية ضمناً وبعد طول مكابرة، بأنّ ضمان أمن وحماية المكوّنات الشعبية على اختلاف أنواعها في سورية، من التنظيمات الإرهابية هو في كنف الدولة السورية ومن خلال الانخراط في الجيش السوري، بعدما كانت تلك الشخصية نفسها، تحرّض على الجيش المذكور وترفض أيّ تعاون معه في مواجهة العصابات المسلحة.
– قالت مصادر عراقية على صلة بمفاوضات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وتسمية رئيس الحكومة إن خلط الأوراق الذي تعرفه الكتل النيابية من انسحابات وتبديل في الخيارات خلق واقعاً جديداً. فالثابت حتى الآن هما كتل الأكراد وثنائي الفتح ودولة القانون. والباقي كله عرضة للفك والتركيب. فكتلة النصر التي يترأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي صارت من عشرين نائباً والكتلة الوطنية التي يترأسها إياد علاوي صارت من عشرة نواب. ورأت المصادر أن تغييرات في كتلة المحور الوطني التي تمثّل تجمّع نواب الوسط سترسم الصورة النهائية للأحجام.
* الجمهورية
– تحاول مراجع روحية الدخول على خط الخلاف المتجدّد بين حزب وتيار من دون أن تلقى جواباً إيجابياً من أحد.
– أُعطيت كلمة سر لوزراء ونواب في تيار سياسي بارز للقيام بهجمة مركزة على مواقع التواصل الإجتماعي ضد قياديّين في حزب حليف.
– لاحظت أوساط سياسية أن هناك إيعازاً لقطبين بارزين بالوقوف إلى جانب مرجعية في إستحقاق هام في مواجهة فريق آخر يحاول الإستئثار بكل شيء.
* اللواء
– لم تتواتر معلومات من دولة كبرى عن الموقف الحقيقي من مسار التأليف الحكومي.
– قيادي حزبي، عاد مؤخرا من عاصمة قريبة، بانطباعات متشائمة إزاء الموقف من قطب لبناني.
– يلقي أحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، اخفاق سائر مبادرات الحلحلة إلى طرف حليف لفريقه؟
* المستقبل
– يقال إنّ عدداً كبيراً من الأعراس قد أُلغيت بعدما كانت مقرّرة خلال هذا الصيف نتيجة الأزمة التي عصفت بقروض الإسكان التي تقدّم بها مئات الشباب لشراء شقق.
المصدر: صحف