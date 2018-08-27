دعا “رئيس الحكومة” الصهيونية بنيامين نتنياهو أوروبا إلى إدراك ما أسماه “حماية إسرائيل لها”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله، خلال زيارة لأحد الكُنس اليهودية في العاصمة الليتوانية فيلينيوس، اليوم الأحد إن “إسرائيل هي التي تحمي أوروبا ولقد آن الأوان لكي تدرك أوروبا ذلك”.

وأضاف نتنياهو أن “الزيارة إلى ليتوانيا تبرهن التغير الجذري والتاريخي الذي طرأ على الشعب اليهودي من غابات أوروبا التي امتصت دماء أبناء الشعب اليهودي إلى نهوض دولة إسرائيل التي يشارك فيه جميع أبناء الشعب اليهودي” على حد قوله. وتابع أن “الفارق بين ما حصل قبل 75 سنة وبين الوضع اليوم، هو أننا نستطيع الدفاع عن أنفسنا”.