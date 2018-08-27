إدلب وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري تحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها في بلدة الخوين بريف ادلب الجنوبي الشرقي، بالقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، وتدمير اليات ومعدات كانوا يستخدمونها في أعمال تخريب الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

كما استهدف الجيش بسلسلة رمايات نارية مركزة، تجمعاً لإرهابيي “النصرة” عند الاطراف الشرقية لبلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وكبدهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

ـ قُتلت امرأة وطفلة وأُصيب شخص، برصاص قوات حرس الحدود التركي، لدى محاولتهم عبور الحدود السورية _التركية، في ريف إدلب الغربي.

ـ قُتلَ أحد مسلحي “الجبهة الوطنية للتحرير” وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهم، على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما قُتلَ مسلح من “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوة ناسفة به زرعها مسلحون مجهولون، في محيط بلدة سرمين بذات الريف، يوم أمس.

ـ أُصيب عدد من المسلحين ووقعت أضرار مادية في ممتلكات المدنيين، إثر الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في قرية “باب الله” شمال بلدة بسنقول في ريف إدلب الجنوبي الغربي، لأسبابٍ مجهولة.

ـ قتل طفل إثر انفجار لغمٍ به، زرعه مسلحون مجهولون، قرب بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 20 مسلحاً من خلايا تابعة لداعش، بعد مداهمة مقرات لهم، في منطقة دركوش بريف إدلب الغربي.

ـ انفجر لغم زرعه مسلحون مجهولون بسيارة تابعة للمجموعات المسلحة، بمنطقة الصناعة في مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماة وريفها:

ـ دمَّر الجيش السوري بالقصف المدفعي، مقراً لما يسمى “جيش العزة” عند الأطراف الغربية لقرية الزكاة بريف حماه الشمالي، وقضى على جميع الإرهابيين المتحصنين.

درعا وريفها:

ـ قام الهلال الأحمر العربي السوري يوم أمس، بتوزيع ٧٠٠ سلة صحية ومثلها معلبات، مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أهالي منطقة مساكن جلين في ريف درعا الغربي.

الرقة وريفها:

ـ أصيب أكثر من 100 شخص من أهالي حي الثكنة بمدينة الرقة، بحالة تسمم، نتيجة المياه الملوثة التي ضخت إلى أحياء مدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” 3 أشخاص، لدى عودتهم من الأراضي التركية، إلى ريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

دير الزور وريفها:

ـ مقتل 3 مسلحين من “قسد” إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين، في قرية الجرذي الشرقي، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتلَ شخص وأصيب 3 من مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، في قرية سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ اعتقل داعش 6 أشخاص، في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

المصدر: الاعلام الحربي