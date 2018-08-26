اعتبر النائب عبد الرحيم مراد، أن “الرياضة السياسية لم تجهز نفسها لسباق تشكيل الحكومة بعد”، وإذ تمنى انجاز ملف الحكومة “في أسرع وقت ممكن”، رأى أن وقت التشكيل “سيطول”.

وخلال رعايته “مهرجان سباق الخيل الثالث” في بلدة غزة في البقاع الغربي، في حضور حشد من أهالي المنطقة ومحبي رياضة سباق الخيل، اعتبر مراد أنه “لا يوجد أي تباشير أمل في تشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “الأول من أيلول ليس موعدا لتشكيل الحكومة، بل إن فخامة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) يحث على سرعة تشكيلها”، متمنيا أن “يسمع صوت ونداء فخامة الرئيس في سرعة التشكيل، على أن يكون هذا التشكيل عادلا ويمثل الجميع ولا يستثني أحدا، ويكون على قاعدة نتائج الإنتخابات النيابية وعلى قاعدة الحكومة الشاملة التي تمثل جميع الأفرقاء في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام