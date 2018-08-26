تحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الذكرى السنوية الاولى لعيد التحرير الثاني “شموخ وانتصار” الذي اقيم في الهرمل في البقاع اللبناني.

ولفت السيد نصر الله في كلمته اننا احببنا ان يكون احياء عيد التحرير الثاني هذا العام في مدينة الشهداء الهرمل، التي كان لها نصيب وافر من المخاطر والعدوان والقصف والسيارات المفخخة، لكنها لم تبدل تبديلا. وتوجه الى الحاضرين بالشكر على هذا الحضور الكبير مضيفا ان ارادتكم وعزمكم دائما هو الاقوى.

السيد نصر الله شدد على اهمية معادلة الجيش والشعب والمقاومة في تحقيق التحرير الثاني، وقال ان التجربة الجديدة لهذه المعادلة في هذا التحرير الثاني هي حصيلة جديدة لهذه المعادلة الذهبية التي نتمسك بها، مضيفا، انطلاقا من التحرير الثاني في البقاع والتحرير الاول في الجنوب بناء على هذه المعادلة، لا مكان في لبنان لمحتل ولا مستقبل لطامع ومعتد.

واشار السيد نصر الله ان الولايات المتحدة تدخلت لمنع الجيش اللبناني من المشاركة في المعركة ضد داعش في الجرود، وهددت بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني في حال مشاركته بالمعركة ضد داعش.

واكد سماحته ايضا ان التحرير الثاني ما كان ليتحقق في لبنان لولا انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، واذ تساءل السيد نصر الله لو تمددت داعش في لبنان ماذا كان سيكون حال كل هذه المناطق، قال ، لأن لله رجالا اذا ارادوا اراد تغيرت المعادلة، مبديا الاسف ان البعض الذين راهنوا على داعش هي تكفرهم وتستبيح دمهم.

واكد انها تجربة كبيرة وعظيمة تلك التي مررنا فيها خلال السنوات الماضية واستطعنا جميعا ان نحرر قرانا ومزارعنا وكامل حدودنا مع سوريا من الارهابيين، هي مناسبة للتوقف عندها لاخذ العبر، لافتا في هذا الاطار الى سرعة اتخاذ القرار من اهل البقاع ومعهم المقاومة في التصدي لهذه الجماعات التكفيرية.

واذ اشار الى ان خبراء استراتيجيين في كيان العدو يتحدثون ان هذا الجيش ليس مستعدا للذهاب الى حرب جديدة، اشار انهم منذ 2006 الى اليوم لم يستطيعوا ان يبدلوا روح الهزيمة ويرمموا حالة الشك وانعدام الثقة وان يجدوا القيادة التاريخية التي تستطيع ان تستنهضهم، لافتا بالمقابل اننا اليوم قوتنا هنا في هذه الاجيال من الشباب الصادقين المستعدين للتضحية. وقال السيد نصر الله: درسنا في التحرير الثاني ان نعود الى بيئتنا وقوتنا الذاتية لاننا لسنا ضعفاء والباقي يتفكك لانه بني على باطل.

واضاف السيد نصر الله، في بيئة المقاومة حدث ولا حرج عن الاحتضان الكبير.. 7 سنوات ونحن نقاتل ولم يصدر عن بيئتنا اي تأفف بل المزيد من الاندفاع والاستعداد لمواصلة المعركة.

ولفت في سياق الحديث عن داعش والدور الاميركي الى انه في كل ما جرى مع داعش بالمنطقة عندما يتحدث الاميركيون عن الحاقهم الهزيمة بداعش هم يكذبون بل كانوا يعملون لاطالة عمر داعش وفي كل مرحلة كانت تحاصر داعش كانت تاتي المروحيات الاميركية تاتي لانقاذهم.

ولفت السيد نصر الله الى ان المعطيات تتحدث عن تحضير لمسرحية كيماوية جديدة بهدف الاعتداء على سوريا لمنع السوريين من استكمال تحرير ارضهم.



الوضع اللبناني

في الموضوع الداخلي لفت السيد نصر الله ان القول بأن حزب الله يحكم في لبنان هو لتحميله مسؤولية المشاكل ولتشويه صورتنا وتيئيس الناس، واضاف، نحن بتواضع اكبر حزب سياسي لكن اقل قوة سياسية تمارس نفوذا بالدولة. ولفت انه منذ انتخاب الرئيس عون يقال في اوساط داخلية وخارجية انه سينفذ سياسة حزب الله التي تملى عليه وان التيار الحر ينفذ سياسة حزب الله، وتابع: هم يكذبون ويعلمون انهم يكذبون.

وفي تطرقه الى تشكيل الحكومة قال السيد نصر الله، ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي في تشكيل الحكومة لكن الوقت يضيق و يجب المسارعة لمعالجة الامر لافتا الى الوضع الاقتصادي وتطورات المنطقة مؤكدا انه يجب المسارعة لمعالجة الامر ولا ينبغي طرح عقد جديدة، مؤكدا ان موضوع العلاقات مع سوريا نناقشه في الحكومة بعد ان تتشكل. وسأل هل مصلحة لبنان الوطنية عودة النازحين السوريين بكرامة ام لا؟ وهل اللجوء إلى معبر نصيب لتصدير المنتجات اللبنانية مصلحة وطنية أم لا؟

وحول مراهنة البعض على المحكمة الدولية مجددا، تحدث السيد نصر الله فقال ان بعض الاوساط في 14 اذار سواء في مقالات او مقابلات او مجالس تقول ان السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ليست العقد المتعلقة بالاحجام بل السبب الحقيقي ان المحكمة الدولية ستصدر قرارات وبالتالي سيكون هناك وضع جديد سيبنى عليه وصدرت اشارات في نفس هذا الاتجاه، اضاف اذا كان هناك احد يراهن على ذلك فهذه المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئا على الاطلاق وما يصدر عنها ليس له قيمة على الاطلاق لاننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة ونقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار.

واعلن السيد نصر الله انه بمجرد تشكيل الحكومة وبدء التشريع في مجلس النواب سترون اقتراح قانون لتشكيل مجلس انماء بعلبك الهرمل لافتا ان قيمة وجود مجلس انماء لبعلبك الهرمل انه اصبح هناك اطار رسمي حكومي يمكن ان يفتح الباب امام الكثير من الهبات والقروض، واكد ان الانماء في البقاع يحتاج الى تعاون.

ولفت السيد نصر الله الى الحملة الهادفة لتشويه صورة حزب الله في بيئته بعد الفشل في مواجهته عسكريا، لافتا ان هناك محاولة لاسقاط حزب الله في بيئته وهذا الاحتضان الشعبي وابعاد الناس عنه وجزء من الاستهداف اليوم تشويه صورة قيادات حزب الله والمسؤولين في بيئته . واضاف: لا تسمحوا لاحد ان يأخذكم الى ادبيات جاهلية لا تمت الى الاسلام ورسول الله وامير المؤمنين بصلة، لا تسمحوا لاحد ان ياخذكم الى اي تشكيك او وهن او ضعف في هذه الساحة التي بوحدتها وتماسكها صنعت المعجزات خلال 30 سنة، ومسؤولية الحفاظ عليها مسؤوليتكم بالنصح والاحتضان والمؤازرة وأنتم الذين قدمتم خيرة ابنائكم شهداء.. وختم: مسؤوليتكم ايها الاهل ايها الشرفاء في هذا الاطار كبيرة جدا لنتمكن واياكم دائما ان نواجه كل محتل وغازٍ ونصنع كل انتصار في المستقبل الاتي.

المصدر: موقع المنار