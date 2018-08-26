أعلن وزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، أن جنوب السودان استأنف ضخ 20 ألف برميل يوميا من الخام من حقل توما ثاوث النفطي الذي توقف الإنتاج فيه منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2013.

وقال أزهري، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، اليوم السبت “بدأ أمس السبت ضخ نفط جنوب السودان للمرة الأولى منذ توقفه عام 2013، ، بإنتاج 20 ألف برميل من النفط الخام”.

وأشار عبد القادر إلى أن من المتوقع أن يصل الإنتاج في 5 حقول نفطية كانت متوقفة خلال الفترة الماضية إلى 80 ألف برميل يوميا من الخام بعد إتمام أعمال الصيانة بنهاية العام.

وأضاف الوزير السوداني أن إجمالي إنتاج جنوب السودان يبلغ حاليا 130 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا بنهاية السنة.

ويشحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير، قد أصدر، يوم 9 أغسطس، عفوا رئاسيا عن جميع المشاركين في الحرب الأهلية، ومن بينهم زعيم المعارضة رياك مشار، بحسب التلفزيون الرسمي للبلاد، وجاء هذا الإجراء بعد أيام من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمعارضة برعاية دولية.

المصدر: روسيا اليوم