السيد نصر الله: في بيئة المقاومة حدّث ولا حرج عن الاحتضان الكبير، 7 سنوات ونحن نقاتل ولم يصدر عن بيئتنا اي تأفف بل المزيد من الاندفاع والاستعداد لمواصلة المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2018 - 18:20
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السلطات الافغانية تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي و10 من عناصره بغارة جوية في ولاية ننغرهار شرق البلاد
السيد نصر الله: في بيئة المقاومة حدّث ولا حرج عن الاحتضان الكبير، 7 سنوات ونحن نقاتل ولم يصدر عن بيئتنا اي تأفف بل المزيد من الاندفاع والاستعداد لمواصلة المعركة
منذ 23 mins
26 August، 2018
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