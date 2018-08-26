اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني بمساعدة منكوبي الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه غرب البلاد فجر الاحد. وفي اتصال هاتفي، اجراه روحاني مع كل من وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ومحافظ كرمانشاه هوشنك بازوند، اطلع على أحدث المستجدات حول الزلزال الذي ضرب بلدة تازه آباد بقوة 5.9 على مقياس ريختر ووجّه بتنفيذ الاجراءات اللازمة على صعيد عمليات الاغاثة والانقاذ ومساعدة منكوبي الزلزال. ووجّه روحاني وزير الداخلية رحماني فضلي، خلال الاتصال الهاتفي، بوضع جميع الامكانات اللازمة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين بمنطقة الزلزال.

المصدر: وكالة أنباء فارس