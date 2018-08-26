حجب مجلس الشورى الإسلامي الايراني (البرلمان) الاحد الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان. جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشورى الإسلامي استجواب وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، بسبب ادائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد. وصوّت 137 نائباً لصالح قرار حجب الثقة، فیما عارضه 121 نائباً وامتنع نائبان. واعتلى كرباسيان منصة الاستجواب في جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صباح اليوم، ورد على محاور الاستجواب المقدم، بينما لم يقتنع أغلبية نواب البرلمان بايضاحاته.

المصدر: وكالة أنباء فارس