البرلمان الايراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان (وكالة أنباء فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2018 - 13:33
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البرلمان الايراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان
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البرلمان الايراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان (وكالة أنباء فارس)
منذ 2 ساعة
26 August، 2018
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