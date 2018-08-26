أعربت هيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر”، في بيان، عن “تفاجئها بأحد نواب زحلة الذي يبدو أنه يجهل عمل المؤسسات الدستورية أولا، وحق الوزير المعني بالحديث عن قرارات وزارته، وثانيا بسبب اعتباره زحلة ملكا خاصا له وكأنه أمبراطور عصره يحرم ما يشاء ويسمح بما يشاء”.

كما استهجنت “أن ينقلب هذا النائب على تصريحاته ومواقفه السابقة المؤيدة لتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين، ولموقف الوزير (وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار) أبي خليل بالذات”.

وسألت: “ما الضرر في تأمين الكهرباء لزحلة 24/24 وتخفيض الفاتورة الباهظة في الوقت نفسه؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية