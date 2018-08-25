أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة السبت تسجيل حالة وفاة ثانية وإصابة 46 شخصا بالكوليرا منذ مطلع آب/أغسطس، وقد امتد هذا المرض إلى منطقة إضافية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة “تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 آب/أغسطس 2018″، ولم يتم تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996 في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية التي أفيدت بها وكالة فرانس برس الجمعة،41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية.

وأعلنت الوزارة السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة (50 كيلومترا جنوب العاصمة) حيث تم تأكيد 25 حالة.

المصدر: الوكالة الفرنسية