القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر – 1 على معسكر للجيش السعودي في بير عسكر بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2018 - 22:52
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يدعو إلى عدم المكابرة في موضوع إعادة العلاقات مع سوريا
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عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: موقف حزب الله وحركة أمل تجاه تشكيل الحكومة هو موقف واضح ومسهل
قوى الأمن الداخلي تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة داخل عبوات "شامبو" عبر مطار بيروت
الخارجية الروسية: السيناريو المحتمل الآن هو الإعداد لعمل استفزازي تتبعه ضربات لسوريا ونحذر واشنطن من أية خطوات متهورة
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تنتظر زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نهاية الشهر الجاري
القوات التركية والأميركية تسير الدورية الـ 35 على طول الخط الفاصل بين منطقة "درع الفرات" ومدينة منبج السورية بريف حلب
الرئيس الإيراني خلال مراسم تجديد العهد مع مبادئ الإمام الخميني: أفشلنا مؤامرات أميركا في مجلس الأمن الدولي
مساعد رئيس مؤسسة الملاحة الإيرانية: تم إبلاغ قطر بإمكانية الإستفادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير وإستيراد البضائع
الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونوري المالكي يؤكدان في إجتماع بينهما على ضرورة انعقاد البرلمان الجديد في موعده الدستوري
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر - 1 على معسكر للجيش السعودي في بير عسكر بنجران
مصادر يمنية: القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تدك بصاروخين من نوع زلزال-2 موقعي مشعل وملحمة السعوديين بجيزان
قوات الإحتلال الإسرائيلي تفرج عن موظفي الأقصى الأربعة وتقرر إبعادهم عن المسجد مدة 15 يوماً
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: ليس لمحكمة الاحتلال الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد وسيبقى الأقصى إسلامياً خالصاً
منظمة التحرير تدين اعلان الولايات المتحدة إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني وتعتبره ابتزازاً رخيصاً
الناطق بإسم حماس فوزي برهوم: الرد المطلوب على السياسة الاميركية هو الإسراع في توحيد الصف الداخلي
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عشرات الآلاف من اللاجئين المسلمين الذين فروا من الاضطهاد في بورما يتظاهرون في بنغلادش ويطالبون "بالعدالة"
الأمم المتحدة تدعو دول الاتحاد الأوروبي الى الموافقة بشكل عاجل على استقبال مهاجرين عالقين على متن سفينة ايطالية
الصين تندد بتصريحات أميركية بررت عدم زيارة الوزير بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ
الخارجية الصينية: التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة وأثارت لدينا قلقا كبيرا ورفعنا احتجاجا رسميا إلى واشنطن
وزارة الصحة الجزائرية تؤكد إصابة 127 شخصا بالكوليرا وتقول إن مصدر الوباء نبع مياه في ولاية تيبازة
الرئيس الأفغاني يعين سفير أفغانستان لدى واشنطن حمد الله محب مستشاراً للأمن القومي خلفاً لحنيف أتمر
النيابة العامة المصرية تؤكد سلامة جميع الأجهزة الموجودة في غرفة فندق بالغردقة حيث توفي فيه بريطانيان
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر – 1 على معسكر للجيش السعودي في بير عسكر بنجران
منذ 59 mins
25 August، 2018
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