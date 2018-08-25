أكد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، خلال مشاركته بالاحتفال المركزي لمؤسسة “العرفان التوحيدية”، في بلدة السمقانية في الشوف “نحن جزء من هذا الوطن، قدمنا فيه الشهداء والدماء والتضحيات، دفاعا عن الوجود، فحبذا لو نحافظ على الطائف، نطبقه ونطوره، من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي”.

وقال: كم هو مستغرب التركيز السياسي، على أننا نحن من يعرقل تأليف الحكومة الجديدة”.

أضاف: “لقد تعرضنا لمحاولات حصار سياسي كسرناها بإرادتنا القوية والصلبة، ولن نفرط بما حققناه، أو نتراجع عن ثوابت التزمناها، مرت علينا ظروف سياسية وعسكرية أكثر صعوبة وتعقيدا ولم ننكسر”.

المصدر: الوكالة الوطنية