توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت اتفاقا تجاريا وشيكا مع المكسيك في وقت تستأنف نهاية الاسبوع في العاصمة الاميركية المفاوضات بين البلدين حول اعادة صوغ اتفاق “نافتا” للتبادل الحر في اميركا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر ان “علاقتنا مع المكسيك تتعزز من ساعة الى اخرى، اشخاص جيدون جدا في الحكومتين السابقة والجديدة، الجميع يعملون معا في شكل جيد، ان اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك قد يولد في وقت وشيك”.

ويتفاوض الاميركيون والمكسيكيون في شكل ثنائي حول اعادة صوغ نافتا،على ان تنضم اليهم كندا، الطرف الثالث في الاتفاق، حين تحرز المباحثات تقدما اكبر.

ومنذ اكثر من شهر، يتنقل وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان ايديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء الممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتايزر.

المصدر: الوكالة الفرنسية