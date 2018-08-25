أعلنت “حركة الأمة”، في بيان، ان الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله جبري، استقبل وفدا من الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية، “وكان تأكيد على أن الأمة بحاجة إلى أهل العلم الذين يرشدون الأمة إلى الإسلام الصحيح، ويحذِّرونها من مكائد أعدائها، الأمة تريد من يجمع شملها ويقرب قلوب بعضها بعضا، ومن يدعوها إلى احترام دماء وأموال وأعراض بعضها بعضا، والتوجه لمقاتلة العدو الصهيوني متحدين”.

وقال جبري: “لا بد من وجود علماء ربانيين صادقين؛ يبينون للأمة نتائج الفوضى وآثارها السيئة، وما جرت على الإسلام من مصائب وفتن عادت على الأمة بشر وبلاء عظيمين، فالجروح التي أصيبت بها الأمة مؤخرا مؤلمة؛ دمرت الممتلكات، وفرقت القلوب، ومزقت الشمل، وجلبت المصائب إلى البلاد، ولذلك ضيع البعض البوصلة الحقيقية وهي فلسطين”.

وذكرت الحركة في بيانها، ان أعضاء الوفد زار بعد اللقاء ضريح الشيرخ الراحل عبد الناصر جبري، وقرأوا سورة الفاتحة.

المصدر: الوكالة الوطنية