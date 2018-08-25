أكد وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تنتظر زيارة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في نهاية الشهر الجاري. وقال مصدر في الوزارة لوكالة “سبوتنيك”: “من المخطط لمثل هذه الزيارة”.

هذا وصرح السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، في وقت سابق اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده في عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفال، بأن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيجري زيارة رسمية إلى موسكو أواخر الشهر الجاري.

وقال حداد : “فيما يخص زيارة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، سيجري زيارة رسمية إلى موسكو في إطار أعمال لجنة التشاور بين الحكومتين السورية والروسية”. وأكد السفير السوري أن الزيارة ستجري في أواخر أغسطس دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسيزور المعلم موسكو وسط تقدم ملموس حققه الجيش السوري خلال الأشهر الماضية بدعم من القوات الفضائية الروسية في عملية تحرير مناطق سوريا من قبضة المسلحين، حيث أعلنت روسيا مؤخرا أن السلطات في دمشق تمكنت من بسط سيطرتها على 96 بالمئة من أراضي البلاد.

وستجري هذه الزيارة على خلفية تكثيف الحكومة السورية في الفترة الجارية بالتعاون مع روسيا العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ووجهت دمشق دعوات عدة إليهم للعودة قائلة إن هذه المسألة تمثل أولوية لها في الوقت الراهن.

وزار وزير الخارجية السوري موسكو في أبريل 2017 وعقد حينها مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أشاد فيها بموقف روسيا ضد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد سوريا.

المصدر: سبوتنيك