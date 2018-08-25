أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، على ضرورة انعقاد البرلمان الجديد بموعده الدستوري. وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية أن الطرفين “بحثا مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة”، وشدد اللقاء بحسب البيان على “ضرورة انعقاد مجلس النواب بدورته الرابعة في الموعد الدستوري وعلى أهمية التمسك بالدستور واحترام إرادة الناخبين بإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات”.

ولفت البيان إلى أن “اللقاء تناول أيضا المستجدات السياسية على المستويين الوطني والإقليمي”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أعلنت، الأحد 19 أغسطس/أب الحالي، أنها صادقت على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي أجريت في أيار/مايو الماضي.

وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية (بعد المصادقة على النتائج) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من انتخابه.

وكانت قوائم النصر (العبادي)، والوطنية (علاوي)، وسائرون (الصدر)، والحكمة (الحكيم) اتفقوا، في اجتماع عقد ببغداد يوم الأحد الماضي، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.

المصدر: سبوتنيك