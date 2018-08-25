وثق الإعلام الحربي في اليمن مشاهد لطائرة أمريكية تقوم بتزويد طائرات تابعة لتحالف العدوان بالوقود في سماء الساحل الغربي لليمن. وتظهر المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي قيام طائرة شحن أمريكية بتزويد طائرتين مقاتلتين للعدوان بالوقود في سماء الحديدة.

وتثبت المشاهد المشاركة الأمريكية المباشرة في العدوان على اليمن، كما يسلط الضوء على طبيعة التورط الأمريكي بقتل المدنيين في اليمن. وأعلنت واشنطن أكثر من مرة مشاركة طائراتها بتزويد مقاتلات العدوان بالوقود، كما تقوم أمريكا بجمع المعلومات وتحديد الأهداف الذي تقصفها طائرات العدوان.

وتتزامن هذه المجازر مع تصاعد جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني أخرها مجازر ضحيان بصعدة ومنطقة الدريهمي بالحديدة التي راح ضحاياها عشرات الشهداء والجرحى جلهم أطفال.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني