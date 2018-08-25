الحكومة الأردنية: اعتقال الاحتلال لأربعة من موظفي الأوقاف في الأقصى يمثل تدخلاً سافراً وغير مبرر في عمل إدارة الأوقاف الأردنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2018 - 16:46
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الحكومة الأردنية: اعتقال الاحتلال لأربعة من موظفي الأوقاف في الأقصى يمثل تدخلاً سافراً وغير مبرر في عمل إدارة الأوقاف الأردنية
منذ 1 ساعة
25 August، 2018
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