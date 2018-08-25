نددت الصين السبت بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب “غير المسؤولة” التي برر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في بيان أن “التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة، إنها أثارت لدينا قلقا كبيرا ورفعنا احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة”، ذلك ردا على تصريح ترامب الجمعة بأنه “بسبب موقفنا الأكثر تشددا حيال الصين في موضوع التجارة، اعتقد انهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية