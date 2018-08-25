صدر عن وزارة المالية الآتي “تقوم وزارة المالية بعملية تذكير للمواطنين بواجباتهم عبر تسديد ما عليهم من رسوم وضرائب والإعفاءات التي يمكنهم الاستفادة منها بموجب قانون الموازنة وحتى لا يتحملوا لاحقا اعباء المتابعة والغرامات، ونشر موخرا احد المواقع الالكترونية سؤالا حول كلفة هذه الرسائل والشركة الملتزمة وفتح هذا الكلام باب الأسئلة من قبل وسائل إعلامية وقعت في فخ النوايا السيئة لناشر المقال، يهم الوزارة ان توضح ان الوزارة لم تدفع قرشا واحدا لقاء هذه الحملة وهي في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتماثل الحملات التي تقوم بها الوزارة مع وسائل الاعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام