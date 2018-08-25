اشتعلت، صباح اليوم السبت، النيران في مجسم عاشوراء في النبطية، وهو قيد الانشاء عند مدخل المدينة الغربي، والذي يجري العمل فيه منذ اسبوع لانجازه وافتتاحه في ذكرى عاشوراء بعد اسبوعين.

وفي التفاصيل، ان احد العمال وبينما كان يعمل بآلة تلحيم لقاعدة الحديد المحيطة بالمجسم تسبب بارتفاع الحرارة فاندلعت النيران داخله، وعلى الفور حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

والمجسم يرمز لدخان احرق آلية اسرائيلية من قبل جموع المواطنين في العاشر من محرم العام 1983 في النبطية وترتفع تحتها يدان ترمزان الى انطلاقة المقاومة من ساحة عاشوراء في النبطية العام 1983 خلال الانتفاضة الشعبية آنذاك على الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام