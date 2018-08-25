قال مساعد عمليات منظمة اطفاء الحريق في مشهد شمال شرق إيران ان “انهيار ثلاثة مبان سكنية في مشهد ادى الى مقتل سبعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين”.

واضاف مهدي رضائي، اليوم السبت، “وقع الحادث عند الساعة السادسة من صباح اليوم جراء انفجار سخان ماء، وفورا تم ايفاد فرق الاطفاء الى مكان الحادث”.

وصرح ان الانفجار دمر ثلاثة مبان سكنية بشكل كامل والحق اضرارا بخمسة عشر مبنى اخر بنسب تتراوح بين 10 الى 60 بالمائة.

من جانبه، قال رئيس دائرة الطوارئ في جامعة مشهد للعلوم الطبية شهرام طاهرزاده ان “الحادث وقع نتيجة انفجار سخان ماء مما ادى لوقوع سبعة قتلى وتسعة جرحى”.

المصدر: وكالة ارنا