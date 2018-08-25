رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإجابة عن السؤال حول نيتها تسليم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تسجيلات من قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ووجه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، بوب مينيديز، وجين شاهين، أمس الجمعة، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو طالبا فيها تقديم معلومات عن قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي، بما في ذلك تسجيلات المترجم.

وأوضح السيناتوران أنهما يحتاجان إلى هذه الوثائق للاطلاع على المواضيع التي ناقشها الرئيسان في قمتهما والوعود التي أعطاها ترامب لبوتين، وكذلك لتقييم صحة تصريحات الجانب الروسي بعد المحادثات.

وأثارت هذه المطالب استياء لدى قدامى الخدمة الدبلوماسية الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية “لقد استلمنا الرسالة وسنجيب عليها بالشكل الضروري”.

المصدر: وكالات