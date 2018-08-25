حذر الأطباء من مرض طفيلي خطير بدأ ينتشر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وقد يتسبب في سكتات دماغية، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وينتقل داء “شاغاس” عن طريق حشرة تعرف باسم “حشرة التقبيل” أو “البق المقبّل”، على اعتبار أنها توجه لدغاتها على وجوه الناس بالقرب من أفواههم، وقد انتشر المرض في أميركا الوسطى والجنوبية، لكنه بدأ يدخل إلى الولايات المتحدة، حيث قال المصدر إن الداء أدى إلى إصابة أكثر من 300 ألف أميركي.

وذكر بيان صادر عن جمعية القلب الأميركية أنه إذا لم يتمكن أطباء أميركا من التعرف على “شاغاس” وتشخيصه ومعالجته فقد يؤدي ذلك إلى تفشٍ مدمّر في كل أنحاء البلاد.

و”شاغاس” مرض طفيلي ينتشر في المناطق المدارية الإستوائية، ويعيش في أمعاء الحشرات قبل انتقاله إلى البشر.

ويقول بعض الأطباء إن الداء لا ينتشر من خلال لدغة حشرة بل من خلال برازها، مشيرين إلى أن “نقل البراز إلى جهة العين أو جرح معين يؤدي إلى الإصابة”، وتشمل أعراض المرض: الحمى والصداع والتعب والطفح الجلدي والتورم بالقرب من مكان الإصابة.

المصدر: سكاي نيوز