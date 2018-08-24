الهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار: مشاركة عشرات الآلاف اليوم دليل قاطع على أن مسيرة العودة هي مسيرة متواصلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2018 - 21:41
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
إصابة أكثر من 186 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزّة
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الخارجية الروسية: العقوبات التي اعلنتها امريكا ضد روسيا بشأن قضية الجاسوس سيرغي سكريبال لن تؤدي الى شيء سوى التوتر
رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية: نرفض جميع الاملاءات الخارجية في ما يخص قضية القس الامريكي برونسون
اليمن: إسقاط طائرة تجسسيّة لقوى العدوان السعودي الامريكي في موقع نهوقة في نجران
اليونسيف تؤكد استهداف 26 طفلا وامهاتهم بغارات قوى العدوان على الدريهمي في الحديدة
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستعيد السيطرة على 8 مواقع في محافظة البيضاء بعد طرد الجماعات التابعة للعدوان
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات قوى العدوان السعودي الامريكي في عسير وتحقق اصابات مباشرة
أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يحذّر السعودية من زيادة الانفاق بعد ارتفاع أسعار النفط
وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل حالة وفاة وأربعين إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الجزائر العاصمة وثلاث مناطق مجاورة لها
المعهد الامريكي للمسح الجيولوجي: زلزال بقوة سبع درجات فاصلة واحد يضرب منطقة الحدود بين البيرو والبرازيل
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار: مشاركة عشرات الآلاف اليوم دليل قاطع على أن مسيرة العودة هي مسيرة متواصلة
منذ 2 ساعة
24 August، 2018
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