أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة ضد روسيا لن تؤدي إلا لزيادة التوتر في العلاقات.

وقالت زاخاروفا في كلمة لها أمام المتطوعين: “بالطبع إن الموجة الجديدة من العقوبات لن تؤدي سوى لزيادة التوتر، وهذا واضح”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت يوم 8 آب/أغسطس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري. ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى تتضمن فرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوماً، إذا لم تنفذ موسكو شروط واشنطن، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية “آيروفلوت”، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك