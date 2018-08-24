طلب “رئيس الوزراء” الصهيوني بنيامين نتانياهو الجمعة من قادة دول البلطيق مساعدته لإقناع الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغوط على إيران منتقدا خطة أقرتها بروكسل لدعم الاقتصاد الإيراني.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في فيلنيوس “طلبت بدون أي حرج مساعدة أصدقائي هنا لتصحيح ما أعتبره وجهة نظر مشوهة. رؤية مشوهة عن إسرائيل في الاتحاد الأوروبي”. ورأى أن الاتحاد الأوروبي “لا يفهم تماما” السياسة الإسرائيلية حيال إيران.

واعتبر أن “القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس) بمنح إيران 18 مليون يورو هو خطأ كبير”.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الخميس في بيان صحافي إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطاع الخاص فيها. وجاء في البيان أن “المفوضية أقرت اليوم سلسلة أولى من المشاريع بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين يورو لصالح القطاع الخاص من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية إيران الإسلامية”.

من جانبه اقترح رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفرنيليس إجراء مفاوضات بين وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حول “الخطر الإرهابي”.

وقال سكفرنيليس “نريد أن تجري المباحثات لان ذلك سيساعد على السعي الى تسوية حول مشاكل دولية معقدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية