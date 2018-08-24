مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون انتقد مشروع “نورد ستريم 2” لنقل الغاز بين روسيا والمانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2018 - 19:18
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مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون انتقد مشروع “نورد ستريم 2” لنقل الغاز بين روسيا والمانيا
منذ 6 mins
24 August، 2018
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