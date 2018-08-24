السويداء وريفها:

ـ واصل الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياته ضد ما تبقى من مسلحي داعش في تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية وبسط سيطرته على خربة الحاوي، ودمر الجيش والقوات تحصينات داعش وسيارتي بيك اب مزودة برشاشين ثقيلين وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم وثبتت القوات نقاط في المواقع التي سيطرت عليها.

وتابعت وحدات الجيش العاملة على محور أم مرزخ وقبر الشيخ حسين عملياتها وكبدت مسلحي داعش خسائر فادحة بالأفراد والعتاد تزامنا مع مواصلة عمليات الرصد وإفشال أي محاولات تسلل للمسلحين وفرار من المنطقة على جميع المحاور للقضاء عليهم.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من المرشحين لانتخابات المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية في مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ خرجت تظاهرة تضم عشرات الاشخاص، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، نصرة للمرأة التي اتهمت يوم أمس مسؤول “لواء السلطان سليمان شاه _الجيش الحر”، المدعو “ابو عمشة” باغتصابها.

المصدر: الاعلام الحربي