اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “إنجاز التحرير الثاني هو إنجاز كبير وعظيم ما كان ليتحقق لولا مبادرة المقاومة والجيش في التصدي للنصرة وداعش في الجرود، والاحتضان الشعبي الواسع لهما في معركتهما ضد الإرهاب التكفيري”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز جعل لبنان أكثر أمنا واستقرارا ومنعة، وأسقط الرهانات الأميركية -الإسرائيلية التي كانت معقودة على داعش والنصرة لضرب المقاومة وإنهاكها وإضعاف لبنان”.

وتناول كلام السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقولها ان “وكلاء إيران في لبنان واليمن خطر كبير على السلام والإستقرار في الشرق الأوسط بأكمله”، فاعتبر ان “من يقوض الاستقرار في الشرق الاوسط ويخلق الازمات في المنطقة هي الولايات المتحدة الاميركية التي صنعت ورعت ودعمت الجماعات الارهابية ولا تزال في سوريا والعراق واليمن، ووقفت الى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وارتكبت المجازر في حق الشعب اليمني في اطار العدوان المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات على اليمن”.

وقال: “الولايات المتحدة الاميركية هي شريكة في كل الجرائم الانسانية التي ترتكب في اليمن بحق الاطفال والنساء، وآخرها المجزرة التي وقعت بالامس والتي راح ضحيتها عشرات الاطفال والنساء، كما انها شريكة في الدم الفلسطيني والسوري والعراقي وفي كل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة والتكفيريون الارهابيون في هذه المنطقة وفي العالم”.

ورأى الشيخ دعموش أن “معالجة الوضع الإقتصادي والأزمات المتعددة التي يعانيها المواطنون اللبنانيون، تستوجب الاسراع في تشكيل الحكومة”، مشيرا الى أن “المدخل الصحيح للخروج من حالة المراوحة هو التنازل عن السقوف المرتفعة وتجاوز الإملاءات والرغبات الخارجية التي تساهم في تأخير الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام