أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الجمعة، أن “تحييد المجموعات الإرهابية في محافظة أدلب السورية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وروسيا والمنطقة برمتها”، محذرا في ذات الوقت من أن “شن هجوم عسكري عليها، قد يؤدي إلى كارثة”، على حد تعبيره. وقال تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، “إن وزيري الدفاع التركي والروسي إضافة إلى العسكريين وأجهزة الاستخبارات في البلدين يجرون مباحثات حول الوضع في أدلب، والمهم هنا هو تبديد قلق روسيا”. وأضاف”ينبغي ألا تشكل المجموعات الإرهابية تهديداً على تركيا والوجود الروسي وقاعدتها العسكرية في سوريا، لذلك علينا العمل سوياً في هذا الموضوع”، لافتا إلى “أن تحييد المجموعات الإرهابية في أدلب يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وروسيا والمنطقة برمتها”.

وتابع “هذه المجموعات تتواجد بالقرب من حدودنا وتشكل تهديداً علينا، فضلاً عن وجود مقاتلين أجانب داخل هذه المجموعات المتطرفة وهذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا ودول الغرب الأخرى والجميع”. ولكن تشاوش أوغلو أكد على أن “الهجوم على محافظة إدلب برمتها من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية المتطرفة يعني التسبب بمقتل ملايين الناس ونزوح حوالي 3 ملايين سوري وبالتالي حدوث كارثة إنسانية مرة أخرى”. وتابع”علينا أن نعمل سوياً من أجل تبديد القلق وحماية الاستقرار في المنطقة بدلاً من شن الهجوم على إدلب”. ولفت تشاوش أوغلو إلى ضرورة الفصل بين المدنيين والمجموعات الإرهابية في أدلب قائلاً” إن الحل العسكري في أدلب لا يسبب كارثة لسوريا فقط وإنما يودي بمستقبل سوريا برمتها، لذلك ينبغي التمييز بين المدنيين والمجموعات الإرهابية المتطرفة، ونحن نؤمن بأننا سنلتزم باتفاق أستانا وسنعمل هنا سوياً من أجل تبديد القلق، حيث سنواصل العمل كي تبقى أدلب منطقة خفض تصعيد”.

وأكد تشاوش أوغلو على أهمية إنشاء لجنة دستورية بالنسبة لمستقبل سوريا، لافتاً الى أنه “قدمنا باسم المعارضة السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قائمة بالمرشحين للجنة الدستورية، في حين قدمت روسيا وإيران قائمة باسم النظام السوري، وبناء على ذلك يجب اختيار أعضاء اللجنة الدستورية من تلك القوائم وتشكيل اللجنة الدستورية وبدأها بالعمل بأسرع وقت ممكن”. وقال تشاوش أوغلو:” إن صياغة دستور سوري ضروري للحل السياسي في البلاد”. وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، دعا ممثلي روسيا وإيران وتركيا إلى جنيف يومي 11 و 12 أيلول/سبتمبر لإجراء مشاورات حول اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية