افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن (أ.ر. ز) اصيب بجروح وكسور مختلفة، جراء حادث صدم تعرض له على مفترق النميرية – زفتا. وفي التفاصيل أن بيك آب، صدم المواطن ز. (40 عاما من بلدة النميرية) وفرّ سائقها، وعملت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقله الى مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا، حيث يعمل ممرضاً فيها. وأجريت له الاسعافات اللازمة، وتبين اصابته برضوض وكسور مختلفة في انحاء جسمه. وحضرت الى مكان الحادث دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بالحادث، وتبين وجود مرآة بيك آب مكسورة في المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام