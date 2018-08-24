أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت ضمن نطاق مدينة بيروت، عدداً من الاشخاص المطلوبين والمخالفين وهم على الشكل التالي :

– فصيلة طريق الشام المدعو : أ.ش.أ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات تقضي بالحبس مدة ستة اشهر وخلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات .

– فصيلة الطريق الجديدة المدعو : خ.ع.أ. مكتوم القيد، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات .

– فصيلة النهر المدعو : خ.ص.م. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تعد على الاملاك العامة .

– فصيلة طريق الشام المدعو : ح.م.م. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم استخدام مرتزقة .

– فصيلة البسطة المدعو : ع.ح.م.ك. لبناني، مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات .

– فصيلة الروشة المدعو : ر.خ.أ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر .

– فصيلة ميناء الحصن المدعو : ر.ن.ج. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير .

– فصيلة البسطة المدعو : أ.أ.ج. لبناني، مطلوب بجرم فرار من الجيش .

– فصيلة المصيطبة المدعو : ح.ح.ف. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم قيادة سيارة دون رخصة قيادة وخلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير .

– فصيلة ميناء الحصن المدعو : م.م.ع.أ.ع. سوري، مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم قيادة سيارة دون رخصة قيادة .

– فصيلة الطريق الجديدة المدعو : أ.ع.أ. سوري، مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم عدم نقل اوراق ثبوتية .

– فصيلة الرملة البيضاء المدعو : أ.م.أ. مغربي، مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير .

– فصيلة طريق الشام كل من : ع.ف.ج. لبناني – م.ج.ج. لبناني – أ.ش.أ لبناني _ ص.و.أ. لبنانية، حيازة حبوب مخدرة .

– فصيلة وسط بيروت المدعو : ف.ب.و. لبنانية، حيازة مادة المارجوانا .

– فصيلة الاشرفية المدعو : ي.م.أ. مغربي ، حيازة مادة الكوكايين .

– فصيلة النهر كل من : ف.خ.ع.ا سعودي – ح.ع.غ. لبناني، حيازة مادة الكوكايين وحشيشة الكيف .

– فصيلة الاشرفية المدعو :هـ.س.أ، لنباني، حيازة مادة حشيشة الكيف وحبوب مخدرة .

– فصيلة الاشرفية كل من : ر.ج.ث. لبناني – أ.ك.ج.ف.لبنانية – آ.ر.ح. لبناني حيازة مادة الكوكايين .

– فصيلة الرملة البيضاء المدعو : ج.م.ج. لبناني، حيازة مادة الكوكايين .

دراجات وسيارات مخالفة

كما تم توقيف 25 دراجة نارية مخالفة، و17 سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت، سلموا الى القطعات الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني في حقهم .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام