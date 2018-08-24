أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية “غير مستبعدة وأن العمل جار مع الرياض حول هذا الموضوع.” وقال بوغدانوف للصحفيين “هذا من صلاحيات إدارة الرئيس، لكن أعتقد أن هذه الزيارة واردة بالمنطق، لدى الرئيس دعوة من الملك سلمان”. يذكر أن بوغدانوف كان قد التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى روسي، رائد بن خالد قرملي، في موسكو، وبحسب بيان الخارجية الروسية “تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج الفارسي”.

المصدر: سبوتنيك