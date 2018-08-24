أكد النائب ماريو عون، في حديث إلى إذاعة صوت لبنان، أن “لا جديد في موضوع تأليف الحكومة، ما يعني أن لا ولادة قريبة فلا شيء في الافق يوحي بذلك”، معتبرا “ان عملية التشكيل اصبحت مملة جدا وبطيئة والسبب يعود الى تشبث البعض بمواقف ليس فيها اي خطوة للتضحية باتجاه تسهيل عملية التأليف”. وأشار الى أنه “يتم وضع عراقيل من بعض الافرقاء الذين يعملون على افشال العهد بمسيرته”، لافتاً الى أن “ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه سيكون لديه كلام آخر في الأول من أيلول في حال عدم تشكيل الحكومة، يعني أنه سيكون له تدخل باتجاه تسريع التأليف”.

وشدد على “أن موضوع العلاقات مع سوريا ليس مطروحاً من قبل أحد كشرط لتأليف الحكومة، وما يتم التداول به هي اعذار لا لزوم لها”، لافتاً الى “ان التيار الوطني الحر يتطلع الى اعادة العلاقة مع سوريا من باب مصلحة لبنان والشعب اللبناني والاقتصاد وليس من باب مصلحة خاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام