قوى الأمن: ضبط 1084 مخالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2018 - 11:32
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المرصد المعارض: مقتل 126 مسلحا من داعش بالمعارك مع الجيش السوري عند الحدود مع محافظة السويداء خلال 31 يوما الماضية
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الصحة اليمنية: غارات طائرات العدوان السعودي الاميركي استهدفت عائلة واحدة في منطقة الكوعي وسيارة نازحين بالدريهمي
حزب الله يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي في مديرية الدريهمي في الحديدة
ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: قتل المدنيين في الدريهمي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي
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الخارجية الفرنسية: نطالب "اسرائيل" بانهاء الاحتجاز الاداري للمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ عام
وزارة التجارة الصينية: مفاوضون صينيون وأميركيون أجروا محادثات تجارية بناءة وصريحة في واشنطن هذا الاسبوع
ليبيا: ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على حاجز للشرطة التابعة لحكومة الوفاق الليبية الى 6 عسكريين قرب زليتن شرق طرابلس
روسيا: اصابة شرطي وسط موسكو بعدما فتح مسلح النار على عناصر للشرطة الذين ردّوا على النار بالمثل ما أدى الى إصابة المهاجم
اندونيسيا: ارتفاع ضحايا الزلازل التي ضربت جزيرة لومبوك جنوب البلاد في الأيام الماضية الى 555 قتيلا وحوالى 1500 جريح
اليابان: إعصار قوّي يضرب جنوب غرب البلاد ويتسبب باضطراب في حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي دون وقوع ضحايا
قوى الأمن: ضبط 1084 مخالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية)
منذ 1 ساعة
24 August، 2018
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