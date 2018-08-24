توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون طقس السبت غائماً جزئياً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الارز من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

-الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 30 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام