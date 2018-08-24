أعلن جيش العدو الاسرائيلي أنه أنهى الخميس، “تمريناً عسكرياً استغرق أسبوعاً، يحاكي سيناريوهات القتال على الجبهة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا”. وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي، في بيان “أجرى لواء غولاني هذا الأسبوع تمرينًا واسعًا لمحاكاة سيناريوهات الجبهة الشمالية حيث تدربت قواته على تفعيل الطاقم القتالي”، مضيفاً “لقد تدرب اللواء من خلال كتائب – المشاة والمدرعات والهندسة بما في ذلك تنفيذ تمارين باستخدام النيران الحية على متن ناقلات مدرعة بالتعاون ما بين الدبابات والمدفعية”.

وأفاد المتحدث العسكري، أن التمرين يأتي ضمن سلسلة تمارين يجريها الجيش “لتعزيز جاهزيته للطوارئ والحرب”، حسب زعمه، لافتاً إلى أنه “تمّ التدرب على القتال في مناطق مأهولة ومناطق حرشية (أراضٍ تغطيها الأشجار) وعرة في ساعات النهار والليل، في مواجهة عدو يحاكي تنظيم حزب الله اللبناني”. وتابع “كما جرى التدرب على طرق قتالية متنوعة وخطط حربية شملت التعاون بين القوات الجوية والبرية وطرق نقل المعلومات الاستخبارية الخاصة إلى القوات التي تشارك في المناورة البرية”.

المصدر: وكالة انباء الأناضول