السويداء وريفها:

– أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 126 مسلحا من داعش خلال المعارك مع الجيش ذالسوري عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في أقصى الريف الشمالي الشرقي منها، خلال الـ 31 يوماً الماضية.

دير الزور وريفها:

ـ أُصيبت امرأة جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار بشكل عشوائي في قرية الشنان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– ارسلت “قسد” تعزيزات عسكرية لبلدتي الشعفة وهجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، استعداداً للمعارك مع داعش.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 5 أشخاص في محيط قرية السلحبية بريف الرقة الغربي، بتهمة التجارة بالسلاح.

– كثفت “قسد” انتشار حواجزها وسط حالة من الاستنفار تسود مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

المشهد الدولي:

– لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ارتفاع عدد “الخلايا النائمة” للتنظيمات الإرهابية في سوريا، موضحا أن “عناصر داعش يتجرؤون على استخدام كل الأساليب الممكنة ويجندون بنشاط قاصرين وأطفالا ما دون الـ12 عاما لتنفيذ عمليات إرهابية”.

ولفت في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أنه “من المهم جدا أن يحدث تكثيف الهجمات الإرهابية وخاصة في منطقة إدلب”.

وفي سياق متصل، لفت نيبينزيا إلى أن هناك أدلة متزايدة على تنفيذ عمليات لتوريد الأسلحة إلى عناصر “داعش” في سوريا من الخارج “على يد كيانات شبه شرعية أو حتى برعاية استخبارات بعض الدول”.

من جهة أخرى، شدد المندوب الروسي على أن تنظيم “القاعدة” الإرهابي قد يحل مكان “داعش” في منع تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية.

– أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن بومبيو، أعرب امس في حديث هاتفي مع نظيره الروسي، عن قلقه بشأن احتمال القيام بعمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية، التي تهيمن عليها “هيئة تحرير الشام” أي “النصرة” سابقا.

المصدر: موقع المنار