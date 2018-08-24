يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة “الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية”، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي على طول السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمخيم العودة شرق غزة مؤخراً إن الجمعة المقبلة ستحمل عنوان “جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية” تقديرا لدورها في مسيرات العودة وكسر الحصار ووفاء للجهود التي تقدمها. وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق مطالبها وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم